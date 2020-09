Météo : les épisodes méditerranéens arrivent avec l’automne

Les représentants de l'État tiennent à rappeler les bons comportements, ils sont au nombre de huit, comme par exemple, ne pas prendre sa voiture, ne pas sortir, ne pas partir chercher ses enfants à l’école, ne pas aller dans un sous-sol, écouter les radio de service public pour s'informer, comme les stations locales de France Bleu par exemple.

Sur la zone Sud c'est à dire le pourtour méditerranéen, mais aussi la Drome et l’Ardèche, plus de 10.000 communes et 17 millions d'habitants sont en zone inondable. De septembre à mi-décembre nous sommes donc potentiellement exposés à ces épisodes d'intempéries dits cévenols ou méditerranéens. En France, sur les 50 communes les plus touchées par les inondations, 38 sont situées entre Menton et Perpignan.

Ces orages très violents sont une des conséquences du réchauffement climatique. La Méditerranée se réchauffe de plus en plus en été. À l’automne, le ciel se charge de cette eau chaude, cela provoque ces très violents orages. Ils entraînent des crues soudaines. Plus de 100 millimètres de pluie, c'est dire 100 litres par mètre carré peuvent ainsi s'abattre en une heure. Et donc avant l’arrivée de cette pluie dans les cours d'eau, des ruissellements brutaux peuvent se former. Suivant la topographie, ils deviennent très vite des torrents et emportent tout sur leur passage.