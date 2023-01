"Les fleurs deviennent marron et tombent" : les gelées compliquent la floraison du mimosa à Noirmoutier

Pourtant robuste, le mimosa a froid depuis quelques jours. À Noirmoutier, c'est le moment où l'île revêt son duvet jaune, puisque les arbres fleurissent habituellement entre fin janvier et début février.

ⓘ Publicité

Cet hiver, en revanche, avec les températures douces du début du mois de janvier, le mimosa a déjà commencé à fleurir par endroit, comme au Bois de la Chaise. "Ici le mimosa est assez précoce, décrit Julien Gelinet, paysagiste à Noirmoutier. Là il est très beau, il commence à bien fleurir, en plus il embaume !" Mais les gelées de ces derniers jours, assez rares sur l'île habituellement, compliquent les choses.

"Les fleurs finissent par faner et tomber"

"Quand vous êtes exposés à un vent de 50km/h sur la zone nord-ouest de Noirmoutier, l'Epine et l'Herbaudière, vous pouvez avoir un ressenti de -5 voire -6 degrés", raconte le professionnel. Des gelées qui brûlent les fleurs de mimosa, comme le constate David Boutet, lui aussi paysagiste. "Ça l'empêche de se développer ou de fournir l'énergie pour les fleurs. Au nveau de la couleur, le jaune tourne au marron, elles finissent par faner et tomber."

Des saisons chamboulées

Pour celles qui n'ont pas encore éclot, la floraison est ralentie, "une à deux semaines de retard" selon Julien Gelinet. Rien de grave "tant que les gelées ne durent pas plusieurs jours d'affilée, car les racines tiennent le coup" mais les hivers sont de plus en plus imprévisibles.

"Entre les coups de froid et les grosses périodes de pluie en janvier, ça n'arrange pas les fleurs, déplore David Boutet. J'ai des floraisons qui tiennent jusqu'à fin décembre alors qu'elles sont censées s'arrêter fin septembre début octobre. On a quand même des fleurs, mais au niveau des saisons, on n'a plus de repères." Lui a d'ailleurs décidé d'opter désormais pour d'autres espèces, plus robustes, comme l'arbousier, qui fleurit jusqu'en décembre et produit des petits fruits orangés.