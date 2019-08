Les garagistes de Valdoie débordés après les orages de grêle

Valdoie, France

La commune de Valdoie, au nord de Belfort, a été particulièrement touchée par l'averse de grêle dimanche soir. Les grêlons, gros comme des balles de golf, ont cabossé les véhicules. Dans la boutique de Johanna, spécialisée dans la réparation de pare-brises les clients défilent. "On prend une trentaine de rendez vous par jour", explique la secrétaire d'Euro pare-brise +. "On essaie de caler un maximum de rendez-vous pour satisfaire nos clients et réparer leur vitrage le plus vite possible."

Deux semaines d'attente

Les automobilistes, comme Gisèle, ont été surpris par les intempéries dimanche soir. "La voiture était sur le parking, c'est allé très vite, on a rien pu faire." La réparation de son pare-brise lui coûtera 250 euros. Elle a rendez-vous dans deux semaines, il n'y a pas de créneau plus tôt. Le délai est trop court pour Corine, elle part en vacances en fin de semaine. Elle fera donc la route avec son impact. "J'ai interrogé mon garagiste, il a regardé, et m'a dit qu'il n'y a pas de risques. Ça ne gène pas la visibilité, mais je ferai changer mon pare-brise dans le Sud."

Pour répondre à la demande, l'entreprise Euro pare-brise +, prend plus de rendez-vous chaque jour © Radio France - Mado Oblin

On a du travail pour les six prochains mois", Romain, carrossier de Valdoie

Les carrossiers aussi sont pris d'assaut. Romain est responsable du garage Euro Carrosserie. Il reçoit une vingtaine de clients par jour. "Les gens viennent soit pour des expertises, soit pour des devis, ensuite le carnet de commandes va vite se remplir." Il ne peut plus prendre de rendez-vous avant deux semaines. Il rassure, si les vitrages et les phares ne sont pas touchés, il n'y a aucun risque pour l'automobiliste. Selon lui, une voiture cabossée roule tout aussi bien.

Il faut cinq jours pour refaire entièrement une carrosserie © Radio France - Mado Oblin

En général, les dégâts sont couverts par l'assurance. Il est possible de déclarer le sinistre jusqu'au vendredi 23 août.