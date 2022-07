Les Gardois invités à participer à une vaste enquête sur la canicule

"Risques climatiques et santé" :c'est le thème de l'étude menée par l'Université et le CHU de Montpellier. Les Gardois sont invités à répondre à un questionnaire pour expliquer quesl gestes ils adoptent pour faire face à la canicule.

Comment se comportent les habitants d'Occitanie face à la canicule ? C'est le thème de l'enquête menée auprès des habitants du Gard, de la Haute-Garonne et de l'Hérault par Marlène Guillon et Mathieu Bourret, chercheurs à la Faculté d'économie de l'Université de Montpellier. Elle s'insère dans un projet plus global porté par l'Université et le CHU de Montpellier sur les risques climatiques et la santé.

Les chercheurs lancent un appel aux habitants du Gard, régulièrement exposé au risque canicule pour qu'ils consacrent un peu de leur temps à répondre au questionnaire qu'ils ont mis en ligne.

https://sondage.umontpellier.fr/ls/index.php/831878?lang=fr