Les grandes marées influencent-elles vraiment la météo en Bretagne ?

Les grandes marées ont-elles une incidence sur la météo ? On l'entend souvent et encore en ce moment en ce week-end de grandes marées. Météo Bretagne décrypte.

"C'est un week-end de grandes marées, le temps va changer!" : Voilà ce qu'on entend souvent alors que samedi, les coefficients atteignent les 113. Les grandes marées du mois d'août ont été accompagnées d'un temps exécrable. Alors que jeudi et vendredi, les grandes marées ont été baignées de soleil, samedi, le temps change.

"C'est vrai mais les grandes marées ont lieu tous les mois et le temps change plusieurs fois par mois", rappelle Sébastien Decaux, de Météo Bretagne. Astronomie et météorologie n'ont rien à voir, "il n'y a aucune corrélation scientifique entre la marée et le changement de temps."

On peut toutefois observer que _"_les conditions météo peuvent amplifier la dangerosité des grandes marées". La houle, le vent, renforce la violence des vagues à marée haute, comme lors de la tempête Xynthia en Vendée en 2010.

C'est une idée reçue

Alors si, le temps peut changer à la marée... Mais à la marge ! "Par marée haute, sur le trait de côte uniquement, on peut avoir un très léger renforcement du vent lorsque la mer monte", explique le prévisionniste de Météo Bretagne. "C'est l'onde de marée qui se propage et déplace un petit courant d'air. Cela peut accélérer le vent de deux à trois kilomètres par heure. Cela peut apporter un peu de brume, lorsqu'il y a de la brume au large lorsque la marée monte, elle peut se rapprocher des côtes. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre lien."