Les Hautes-Alpes attendent près d'un mètre de neige par endroits

Il neige dans les Hautes-Alpes, vendredi et samedi, en particulier dans l'Est-Queyras, en Haute-Ubaye et au Nord-Thabor. Le département s'attend à d'importantes chutes de neige au dessus de 600 mètres d'altitude. "Les cumuls seront de l'ordre de 20 cm, jusqu’à 30/40 cm dans le Haut-Guil, plutôt 5/10 cm du Dévoluy aux Écrins", explique la préfecture des Hautes-Alpes. Samedi matin, il va de nouveau tomber jusqu'à 40 cm sur le Queyras. Cela devrait former une couche de quelques 80 cm de neige sur ce massif.

Le service des routes du département est en alerte. Cinq chasse-neiges sont prêts à intervenir. Même si les pneus neige ne sont plus obligatoires dans les Hautes-Alpes depuis jeudi, il est conseillé de les garder pour monter en station. Sinon, "il ne faut pas attendre d'être bloqué sur la neige pour mettre des chaînes", rappelle Marcel Cannat, vice-président du Conseil départemental des Hautes-Alpes en charge de routes. Il faut anticiper pour éviter de créer des embouteillages ou des accidents.