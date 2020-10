Les hommes de Sécurité Civile de Brignoles mobilisés dans les Alpes-Maritimes

Les hommes de la Sécurité Civile de Brignoles (UIISC7) sont engagés depuis vendredi dans les Alpes-Maritimes. Une soixantaine d'hommes a été pré-positionnée dès vendredi matin, avant même le passage de la tempête Alex. Aujourd'hui, 220 militaires varois sont au chevet des sinistrés des 3 vallées les plus durement impactées.

Pont aérien dans la Roya

Un premier détachement se trouve dans la vallée de la Roya. Les hommes de la Sécurité Civile ont installé un pôle logistique qui permet d'organiser des ponts aériens vers les villages de Fontan, Saorge et Saint-Dalmas, actuellement isolés. "Nous acheminons en hélicoptère de l'eau, de la nourriture et des produits de première nécessité aux habitants." indique le lieutenant-colonel Franck Bejuit, commandant en second de l'UISSC7.

Deux unités de traitement d'eau

Une compagnie est aussi engagée à Saint-Martin-Vésubie pour "une mission de traitement et de distribution d'eau potable" précise l'officier. "Nous avons installé deux unités de traitement d'eau. Elles peuvent produire _jusqu'à 80m3 par jour_. Nous avons commencé à distribuer de l'eau sanitaire pour les toilettes, les lessives et l'usage courant. Nous n'avons pas encore la certification de l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour l'utilisation en eau potable. Les analyses sont en cours et nous attendons les résultats dans les heures qui viennent."

A Malaucène, hommes et engins, en collaboration avec des agents du civil, tentent de rouvrir une route actuellement impraticable à cause des éboulements.

La Sécurité Civile de Brignoles est au chevet des sinistrés pour une durée indéterminée. Aucune date de fin de mission n'a été communiquée.