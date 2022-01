Les images impressionnantes des intempéries en Couserans, en Ariège

Si l'Ariège est ce lundi soir repassée en vigilance orange crues-inondations, la commune de Saint-Girons vit un épisode exceptionnel avec la crue du Salat. Centre-ville inondé, gymnases et écoles fermées, et routes fermées en Couserans.

Dans le Sud-Ouest, si les Pyrénées-Atlantiques et les Landes restent en vigilance rouge ce lundi soir, l'Ariège comme les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne entrevoient le début de la fin de cet épisode de précipitations intenses. Des valeurs équivalentes aux moyennes mensuelles ont été enregistrées, notamment à Augirein en Ariège, près du Portet d'Aspet, avec 162 mm d'eau depuis samedi soir.

Crue historique

Le maire de Saint-Girons a été contraint de prendre des mesures très vite. La cité scolaire du Couserans qui abrite un collège et un lycée a prévenu ce lundi que les transports scolaires du retour étaient avancés à midi, bien que l'établissement reste ouvert jusqu'à 17h. L'école Oscar Auriac est fermée, tout comme les gymnases et les terrains de sport. Le stationnement et la circulation sont interdites sur les quais et les berges. Le lycée professionnel est inondé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La crue du Salat dépasse celle de référence de 1992, c'est même la plus forte à la station depuis 1977. "Par propagation la Garonne à Toulouse va connaître une crue remarquable", prévient Gaëtan Heymes ingénieur prévisionniste à Météo-France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est monté en une heure"

Carole Mathieu, la présidente des commerçants de Saint-Girons, habite Salies-du-Salat (Haute-Garonne). Elle a tenté de se rendre sur Saint-Girons ce lundi "On est passé par Touille à l'aller, mais pas au retour, la route était fermée, la plaine est inondée, c'est impressionnant, c'est arrivé en une heure. C'est aussi fermé pour aller sur Mazères". Cette réflexologue craint que le début des soldes mercredi ne soit compromis. "Les places de parkings sont inaccessibles mais on reste optimiste, la pluie devrait vite s'arrêter. En revanche, pour ce mardi, personnellement j'ai annulé mes rendez-vous".

RD134, traversée de Bonrepaux, sur la rive droite du Salat. - CD09

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les routes fermées en Ariège

Ce lundi soir, le Conseil départemental de l'Ariège explique que les pluies ont provoqué de nombreux débordements de cours d'eau, glissements de terrain et occasionné des dégâts sur les chaussées des routes départementales. En fin d'après-midi, près d'une cinquantaine de chaussées sont fermées, et le resteront jusqu'à mardi matin au moins.

Bord du Salat à Saint-Lizier. - CD09

C'est le cas par exemple de la RD613 qui va du Chioula à Ax-les-Thermes, la RD22 qui mène à Orlu, la RD119 qui va de Pamiers à Bezac, et évidemment dans le Couserans, la plupart des axes menant à Saint-Girons (RD117, RD603, RD3) ou Saint-Lizier (RD124, RD3).