Les inondations causent des dégâts limités dans la Marne et les Ardennes

Des dizaines de caves et quelques rez-de-chaussées de maisons d'habitation inondées, des routes coupées à la circulation. Les dégâts causés par les inondations dans la Marne et les Ardennes depuis lundi soirsont limités.

Les précipitations de ces derniers jours ont provoqué des crues dans plusieurs cours d'eau marnais et ardennais : la Marne, l'Aisne, la Meuse, la Saulx et l'Ornain.

Le niveau de la Meuse doit encore grimper ce jeudi 6 février 2020 à Sedan et à Charleville-Mézières, ainsi que celui de la Marne à Chalons-en-Champagne. À Sedan, le niveau de la Meuse tutoie celui observé lors des crues de 2013. La plaine de Torcy, en plein centre-ville, est devenue une étendue d'eau. Ailleurs, dans la Marne et les Ardennes, les cours d'eau se stabilisent et entament leur décrue.

Des dizaines de sous-sols ont été inondés à Vouziers, dans le Rethélois et dans le Sedanais.

Une route départementale envahie par l'Aisne, dans le Vouzinois - Yan Dugard

À Heiltz-le-Maurupt, dans l'Est de la Marne, la crue a été plus forte encore qu'en 2010, 2013 et 2018. L'eau a même atteint les rez-de-chaussée de plusieurs maisons d'habitation. Jusqu'à trente centimètres dans les salons. Le village de 420 habitants, est privé de connexion internet.

À Blagny, à côté de Carignan, un couple et leur enfant de 2 ans ont dû quitter leur maison car l'eau y entrait. Un appel aux dons est lancé pour remeubler la famille.

La vigilance reste de mise car de nombreuses routes restent coupées à la circulation. Les précipitations ont même provoqué un glissement de terrain le long de l'autoroute A304 à Saint-Pierre-sur-Vence, au niveau de la jonction avec l'A34. La terre a dégringolé jusque sur la bande d'arrêt d'urgence. La circulation y est réduite sur une voie dans le sens Charleville-Reims jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.