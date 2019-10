Trois morts suite aux intempéries dans le Sud

Le ministère de l'Intérieur a annoncé ce jeudi la mort de trois personnes, dans le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, à cause des intempéries qui ont touché le Sud mardi et mercredi.

Les intempéries dans le Sud de la France, principalement mardi et mercredi, ont fait trois morts, a annoncé ce jeudi le ministère de l'Intérieur. "Ces trois derniers jours des intempéries d’une particulière intensité ont frappé le sud de la France occasionnant trois décès et créant des dégâts importants sur les territoires", précise le communiqué. Les trois victimes ont été découvertes dans le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, sans plus de précisions pour le moment.

Selon France Bleu Hérault, l'une des victimes est une femme emportée par l'eau dans la commune de Cazouls-d'Hérault. Elle vait été transportée au centre hospitalier de Montpellier en état d'urgence absolue. "Devant chez elle, c'était un torrent", a précisé le maire de la commune, Henry Sanchez. "Cette personne a été retrouvée entre 80 et 110 mètres plus loin. Elle a été bloquée par les ceps d'une vigne".

"Cet épisode pluvieux a donné lieu à 1.773 interventions mobilisant plus de 2.000 sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité civile pour répondre à cette situation de crise qui a impacté simultanément jusqu’à huit départements."

