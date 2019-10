Les intempéries en Paca en images sur les réseaux sociaux

Les intempéries menacent ce mercredi soir cinq départements de Paca et de Corse, placés en vigilance orange à cause de très forts orages. Des images impressionnantes circulent sur les réseaux.

PACA, France

Vieux-Port de Marseille inondé, vents violents dans le Var, opérations de sauvetage à Carnoux... L'épisode méditerranéen fait des dégâts en Paca. 600 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans le Var, ce mercredi soir. Le vent a soufflé à plus de 100 km/h de Toulon au Verdon. Dans les Bouches-du-Rhône, à 22 heures, les secours avaient déjà dû intervenir plus de 226 fois, notamment à Aubagne, La Ciotat et Cassis. Sur Twitter, les internautes postent de nombreuses photos et vidéos. Ci-dessous le quartier Sainte-Marguerite à Marseille.

A Marseille, le Vieux-Port déborde, un arbre est tombé sur une avenue du 7e arrondissement et les parcs sont fermés par précaution. Certains habitants ne sont même plus au sec chez eux. C'est le cas pour cette étudiante qui habite dans un immeuble du Crous.

En moins de 4 heures, il est tombé 106 mm à Toulon et 121 mm au Castellet. A La Seyne-sur-Mer, plusieurs parcs et massifs ont été fermés au public. La circulation en voiture est devenue périlleuse en fin de journée, comme le montre la vidéo ci-dessous.

La préfecture du Var a elle aussi utilisé Twitter pour mettre en garde les habitants. Le préfet a appelé en fin de journée à limiter au maximum les déplacements.

Les pompiers ont partagé leurs interventions sur Twitter, notamment celles des sauveteurs en milieu aquatique, à Carnoux.

Le trafic des trains a également été perturbé par les intempéries. Mercredi soir, les trains ne pouvaient plus circuler entre Marseille et Miramas. Une coulée de boue a causé des retards importants sur l'axe Marseille-Toulon.