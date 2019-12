Les intempéries font déborder les rivières et perturbent la circulation partout en Gironde

Des rivières qui débordent, des arbres couchés sur les routes, la nuit et la matinée sont compliqués pour les girondins. Météo France a bien placé le département en vigilance orange pluie et inondations. Les dégâts s'annoncent importants. Des milliers de foyers sont privés d'électricité.

Libourne

La Gironde est en vigilance orange ce vendredi pour un risque de vagues-submersion sur le littoral et pour un risque d'inondations le long de la Garonne et de la Dordogne. A Bordeaux mais aussi à Libourne le fleuve a débordé. Les bus de Bordeaux Métropole doivent parfois faire des détours et la circulation des trams n'a commencé qu'à 8 heures et demi ce matin, de manière très aléatoire. Sur les réseaux sociaux, les habitants de la Gironde postent leurs témoignages. Les dégâts s'annoncent importants.

Des milliers de foyers privés d’électricité

A 8h30, Enedis faisait état de 33 000 foyers privés d’électricité en Gironde, principalement dans l'est du département du Blayais à l'Entre-deux-Mers mais aussi le Sud Gironde. Les équipes d'Enedis sont mobilisées depuis 8h pour identifier les coupures et procéder aux réparations. Si vous constatez un câble au sol et faites état d'une coupure de courant, Enedis conseille de rester prudent et de contacter immédiatement leurs services.