Les Landes en vigilance orange aux orages violents ce dimanche

Le département des Landes est placé en vigilance orange pour des orages violents ce dimanche 9 mai à partir de 16h. Des orages avec une intense activité électrique, des vents forts, et quelques averses de grêle sont à prévoir dans l'après-midi.

Après un samedi marqué par le beau temps et la chaleur dans les Landes, un temps orageux s'installe sur le département ce dimanche 9 mai. À partir de 16h, il sera en vigilance orange pour des orages violents.

Les orages se développeront d'abord dans l'est du département, avant l'arrivée d'un phénomène plus important et intense par la côte en fin d'après-midi. Des orages forts traverseront le département d'ouest en est.

Des vents violents, une forte activité électrique, des chutes de grêle et des averses sont à prévoir sur tout le département. Les rafales pourront atteindre 80 à 100 km/h, voir même 120 km/h à certains endroits.

Les orages sont donc susceptibles de provoquer localement des dégâts, notamment sur l'habitat léger et les installations provisoires indique la préfecture des Landes. Elle ajoute des risques d'inondations très rapides de caves et de points bas. Elle alerte aussi sur les risque en forêt, avec des départs de feux qui peuvent être constatés après des impacts de foudre.

La préfecture des Landes recommande en cas d'exposition de s'éloigner des arbres et des cours d'eau, de s'abriter dans un bâtiment en dur, de protéger les biens exposés au vent ou pouvant être inondés, et d'éviter d'utiliser son téléphone ou un appareil électrique.

En tout, 12 départements français sont placés en vigilance orange aux orages par météo France, dont 10 dans le Sud Ouest : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Charente, et la Charente-Maritimes. Deux autres départements sont concernés par la vigilance orange : la Haute-Loire et la Loire.