Du vent, de la pluie, des routes départementales à nouveau fermées et des animations annulées ou reportées. Un nouvel épisode météorologique touche les Landes. Le département est concerné par plusieurs vigilances.

Les Landes en vigilance orange vents violents, vagues-submersions et inondations

Département Landes, France

Le département est en vigilance orange vents violents, vagues-submersions et inondations. Ça va souffler fort à partir de ce jeudi minuit et jusqu'à vendredi en milieu de journée. Des rafales jusqu'à 120km/h sur le littoral et 110km/h à l'intérieur des terres. La situation va durer jusqu'en milieu de journée.

Vigilance orange crue-inondation sur le tronçon des gaves réunis

La conjonction de plusieurs phénomènes météorologiques font réagir de manière importante le niveau d’eau des gaves réunis à Peyrehorade. Vendredi 13 décembre 2019, vers 17h30, la hauteur d’eau à Peyrehorade devrait atteindre 4,35 m. Le pic de crue est attendu dans la nuit de vendredi à samedi.

Informations disponibles sur le répondeur de la préfecture (05 40 25 40 20), le site internet www.landes.gouv.fr et sur les comptes facebook et twitter (@Prefecture40).

Des animations annulées

De fortes précipitations sont également attendues. Par précautions, à Biscarrosse la patinoire installée pour les fêtes de fin d'année restera fermée jusqu'à ce vendredi soir et l'ouverture du marché de Noël est reportée à samedi. A Mimizan, les animations de Noël prévues ce vendredi sont annulées.

Fortes précipitations

Cinq routes départementales sont d'ores et déjà fermées à la circulation à cause d'inondation.

RD 451 : Eugénie-les-Bains

RD454 - Classun / Eugénie-les-Bains

RD 345 : Saint-Jean-de-Marsacq / Sainte-Marie-de Gosse

RD 340: Lit et Mixe

RD 10e : entre le lieu dit Cap-de-Pin et Labouheyre sur les communes de Lüe et Labouheyre

Routes départementales sous surveillance