Les Landes en vigilance rouge pluie-inondation à partir de ce dimanche soir

Le département des Landes est placé en vigilance rouge pour pluie et inondation à partir de 22 heures ce dimanche soir, et ce jusqu'à 11 heures lundi matin. Une situation exceptionnelle selon Météo France, puisque "les quantités prévues en 36 heures pourraient avoisiner par endroit des valeurs centennales". La Midouze et l'Adour moyen sont en vigilance orange inondation, tandis que les Gaves réunis et l'Adour maritime sont en vigilance jaune.

Sur l'ensemble de cet l'épisode pluvieux - entre ce dimanche matin et la mi-journée de lundi -, on attend des cumuls entre 50 et 80 mm. Mais dans l'est du département, il est possible que l'on atteigne par endroit 100 à 150 mm, soit un à deux mois de précipitations, en moins de 36 heures. Un phénomène qui se produit en moyenne tous les cent ans !

Cet épisode de très fortes pluies orageuses "va perdurer jusque lundi dans la soirée", selon Vigicrues, avant de diminuer progressivement.

La Midouze va commencer à réagir à ces pluies dans la soirée de dimanche. Les premiers débordements sont attendus sur les secteurs de Villeneuve-de-Marsan et Cazaubon dans la nuit de dimanche à lundi. À Villeneuve-de-Marsan, la hauteur maximale devrait être observée dans la nuit de lundi à mardi et sera comprise entre 4,60 et 5,50 m. À Cazaubon, la hauteur maximale devrait être observée dans la nuit de lundi à mardi et sera comprise entre 3 et 3,50 m. À Mont-de-Marsan, la hauteur maximale devrait être observée mardi dans la journée et sera comprise entre 3 et 3,60 m.

L'Adour moyen va lui aussi commencer à réagir à ces pluies dans la nuit de dimanche à lundi. Les premiers débordements sont attendus sur le secteur de Riscle dans la matinée de lundi. À Riscle, la hauteur maximale devrait être atteinte dans la nuit de lundi à mardi et devrait être comprise entre 2,60 et 3,60 m.

Quant aux Gaves réunis, des débordements modérés sont attendus sur le secteur de Peyrehorade à partir de lundi. À Peyrehorade, les hauteurs maximales seront comprises entre 1,90 et 2,30 m dimanche soir, 3,50 et 4,10 m lundi matin, et 3,30 et 3,90 m lundi soir.