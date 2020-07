Des magnifiques photos de la comète Neowise dans le ciel de l'Indre

L'observation du ciel est souvent grandiose. Elle l'est encore plus en ce moment car il est possible de voir à l’œil nu la comète Neowise. Un magnifique spectacle qui fait le bonheur des photographes. Florentin Cayrouse, administrateur de l'association Météo Centre, a partagé plusieurs de ses clichés sur les réseaux sociaux. Ils ont été pris mercredi 8 juillet, entre 4h et 4h30, à Argenton-sur-Creuse.

Les photographies de l'Association Météo Centre sont splendides, comme toujours. Très souvent, les chasseurs d'orages nous gratifient de clichés d'intempéries. Vous retrouvez d'ailleurs les plus belles photos dans la vitrine de France Bleu Berry.