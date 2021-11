Les magnifiques photos du Mont Aigoual légèrement givré

Les températures baissent et flirtent désormais régulièrement avec les 0 degrés. Au au cœur du Parc national des Cévennes, Météo France et la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes accueillent les visiteurs dans leur météosite. Et leurs photos publiées régulièrement laissent rêveurs, comme cette nouvelle série de clichés cette semaine. Le gel s'installe, paisiblement, et recouvre les paysages.

