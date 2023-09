Les niveaux des nappes à leur plus bas niveau historique dans une grande partie du Gard

Les niveaux des nappes et les débits des cours d’eau à leur plus bas niveau historique dans une grande partie du département du Gard, indique la Préfecture ce jeudi. L’absence de pluies significatives a un effet durable sur les niveaux des cours d’eau et des nappes. Lors du comité de la ressource en eau (CRE), réuni ce mercredi 13 septembre, les acteurs ont mis en évidence une situation très préoccupante sur la plupart des bassins gardois. Les cours d’eau secondaires sont majoritairement à sec, les cours d’eau principaux connaissent des débits extrêmement faibles et certaines nappes d’accompagnement de la Cèze, des deux Gardon et du Vidourle atteignent des niveaux jamais connus.

ⓘ Publicité

Les records, datant parfois de plus de 20 ans, sont dépassés sur plusieurs stations et plusieurs piézomètres.

En conséquence, les niveaux sont suffisamment préoccupants pour justifier de relever certains niveaux de restriction d’usage. C’est la raison pour laquelle Jérôme Bonet, préfet du Gard, a décidé de nouvelles mesures de restrictions.

Ce sont désormais 7 sous-bassins sur 11 qui sont au niveau le plus haut des restrictions. Cette situation est exceptionnelle pour un milieu de mois de septembre.

L’espoir d’une amélioration repose sur des précipitations significatives et étendues, dont la prévision reste encore incertaine.

La situation est donc la suivante :

Zones en situation de crise :

Arre, Hérault, Vidourle, Cèze amont et aval, Gardon amont et Gardon aval

Zones en situation d’alerte renforcée : Ardèche

Zone en situation d’alerte : Dourbie, Costières-Vistrenque

Zones en situation de vigilance : Rhône et Camargue gardoise

Les usagers, agriculteurs, industriels, collectivités et grand public sont invités à consulter le portail VigiEau : https://vigieau.gouv.fr/

Il est rappelé que les maires peuvent prendre des arrêtés municipaux de restriction d’usage de l’eau, notamment en cas d’inquiétudes persistantes ou nouvelles en matière de continuité de l’alimentation en eau potable.

Il est aussi rappelé que les usagers, particuliers ou professionnels, doivent se conformer strictement aux interdictions et restrictions générées par le présent arrêté.

---------------------------

Rappel des mesures liées aux seuils :

Les mesures applicables sont celles de l’arrêté cadre sécheresse signé par madame la préfète du Gard le 24 mai 2023.

En situation de vigilance : il est demandé à chacun d’adopter un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière raisonnée. L’enjeu est de préserver la ressource pour les semaines à venir et retarder la prise de mesures plus restrictives.

En situation d’alerte : le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures à domicile et le fonctionnement des fontaines sont interdits. L’irrigation agricole, l’arrosage des terrains de sports, l’arrosage domestique (pelouses, jardins d’agrément) et des jardins potagers est interdite entre 10h00 et 18h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau type goutte-à-goutte uniquement pour l’agriculture). L’objectif est de réduire d’un tiers les volumes prélevés pour les usages non prioritaires.

En situation d’alerte renforcée : les interdictions supplémentaires concernent les horaires d’arrosage (entre 8h00 et 20h00 et une nuit sur deux) et l’interdiction d’arrosage des pelouses non accessibles au public. L’objectif est de réduire de moitié les volumes prélevés pour les usages non prioritaires.

En situation de crise, seuls sont autorisés les usages prioritaires de l'eau, concourants à l'alimentation en eau potable des populations, à la survie des espèces aquatiques, à l'abreuvement des animaux, à la sécurité civile et à la salubrité publique. Des demandes de dérogations, encadrées, sont possibles au bénéfice de l’irrigation agricole.