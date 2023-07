Les orages arrivent ce jeudi soir par l'ouest dans la région toulousaine, vigilance orange

Quatre départements du sud-ouest de la France sont placés en vigilance orange pour les orages à partir de 18h ce jeudi : les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Ils arriveront par les Pyrénées et l'ouest avant de s'évacuer par le nord. En Haute-Garonne, le Comminges et le Volvestre seront les zones les plus impactées.

Possibles débordements sur l'Ariège et le Tarn

Météo France prévoit des orages, des rafales de vent de 90 à 110 km/h mais aussi des risques de grêles.

En marge, des orages peuvent aussi concerner les départements du Tarn et de l'Ariège. Des phénomènes localement violents sont donc possibles avec des rafales de vent de 70 à 90 km/, des chutes de petite à moyenne grêle et de fortes intensités pluvieuses.