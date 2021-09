Les orages perturbent et avancent le début des vendanges dans le Gaillacois

Des orages sont annoncés partout dans l’ex région Midi-Pyrénées demain dans la soirée. Météo-France annonce même de la grêle en fin de journée dans un triangle entre Montauban, Albi et Cahors.

Météo France estime que dans la nuit de mercredi à jeudi, il va y avoir un épisode de très fortes précipitations. Des pluies qui pourraient aussi être soutenues sur la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn, l'Aveyron et encore l'Aude.

Pour le moment, rien de violent, il n'y a pas de vigilance mais ces orages n’arrangent pas du tout les affaires des vignerons. Le raisin n’est pas encore tout à fait mur. Il lui faudrait encore une semaine pour arriver à maturité. (Les vendanges de la Gaillacois étaient prévues le 15 septembre contre fin août d’habitude.) Mais certains à cause des orages ont décidé de commencer plutôt notamment dans certaines parcelles de Sauvignon.

Le pire, ce serait la grêle

En tout cas, après une année terrible, avec un rendement en baisse de 50 à 60 % en moyenne selon les parcelles, ces orages sont un nouveau coup-dur pour les vignerons. Alors depuis quelques heures, tout le monde autour des vignes scrute le ciel et les téléphones. Jérome Bézios est vigneron à Montants et à Cahuzac-sur-Vère. "Avec les applications, on les regarde très fréquemment. Pour voir si c’est mis à jour, pour voir si c’est pour ici ou si ça passe à côté. On a eu un été très compliqué, on espère des vendanges dans de bonnes conditions."

Le raisin n’a surtout pas besoin d’eau, lui qui a manqué de soleil tout l’été. Mais le pire, ce serait la grêle sur une récolte fragile et de toute petite poursuit Jérome Bézois : "La grêle peut endommager le raisin. Et ensuite on perd tout le côté aromatique."

Très peu de moyens pour protéger les vignes

Sur les parcelles les plus exposées, les vendanges vont donc débuter ce matin pour limiter les dégâts. Car on n’a pas trop d’autres moyens confie Cédric Carcenac, vigneron et président de la maison des vins de Gaillac. "Tout ce qui est protection de la récolte coûte excessivement cher. C’est d’ailleurs des systèmes qui sont plutôt utilisé pour le raison de table, où il y a une valorisation très forte à l’hectare. Il existe des fusées où des diffuseurs d’iodures d’argent. Mais ça demande un énorme investissement et que tous les vignerons et les collectivités soient impliqués." Les filets anti-grêles qui sont possible sur les fruitiers ne sont eux pas adaptés à la vigne.