Les parcs et jardins de la ville du Mans fermés pour risque de vents violents

Il ne sera pas possible d'aller se balader dans les parcs et jardins du Mans ce mercredi après-midi. La ville a décidé de les fermer au public face au risque de vents forts. Les services de Météo France ont placé ce mercredi le département de la Sarthe en vigilance jaune pour crues et pour vents violents, avec des rafales qui peuvent atteindre plus de 80km/h.