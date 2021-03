Alors que des vents forts sont attendus sur la région, la ville de Nancy annonce la fermeture de ses parcs et jardins ce samedi 13 mars.

Les parcs et jardins fermés à Nancy ce samedi 13 mars à cause du vent

Pas de course à pied au parc de la Pépinière de Nancy ce samedi 13 mars. La ville a annoncé la fermeture de tous ses parcs et jardins pour la journée à cause de rafales de vents attendues. Une grande partie du pays est en vigilance jaune pour vents violents avec des rafales attendues au dessus des 95 kilomètres par heure.

Les jardiniers inspecteront les différents parcs ce samedi après-midi pour réouverture espérée dimanche matin.