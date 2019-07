Les Pays de Savoie sont placés en alerte orange aux orages

Après la canicule, les orages. Météo-France annonce des orages localement violents, sur la Savoie et la Haute-Savoie.

Alors que l’alerte canicule touche à sa fin (samedi 6h du matin), c’est au tour des orages de prendre la relève. La Savoie et la Haute-Savoie sont placées en vigilance orange aux orages. Selon Météo-France, « sur les Alpes, après les orages localement forts de l'après-midi, quelques passages orageux sont encore possible en soirée/début de nuit. En temps normal, ce type d'orage ne devrait pas nécessiter de vigilance Orange, mais ils pourraient avoir localement des conséquences en raison des terrains fragilisés par la canicule et la sécheresse ». D’ailleurs un orage de grêle vers Val d’Isère a contraint les organisateurs du Tour de France à interrompre la 19e étape, dans la descente du Col de l’Iseran.

Les prévisions pour samedi et dimanche

Pour samedi Météo-France annonce « une perturbation pluvio-instable ». Des orages peuvent éclater journée, parfois dès le matin. « Ces orages sont peu à peu remplacés par de la pluie plus continue. Sur les Alpes, ces pluies perdurent toute la nuit et en journée de dimanche, faisant craindre des glissements de terrains et coulées de boue sur les zones exposée » d’après Météo-France.