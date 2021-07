Les pluies de juin ont été bénéfiques pour les cours d'eau du Poitou, un peu moins pour les cultures

En ce 6 juillet, et alors qu'il pleut presque sans discontinuer depuis trois semaines, l'heure est au bilan météorologique. Sans surprise, le mois dernier a été très pluvieux. On a battu des records de précipitations pour un mois de juin dans le Sud-Vienne et dans le Sud-Deux-Sèvres.

Encore et encore de la pluie ! Cela fait trois semaines qu'il pleut presque tous les jours dans le Poitou. Alors certes, au niveau des températures ce mois de juin a été plutôt doux, voire frais certains jours, mais seulement à partir de la deuxième quinzaine, car les deux premières semaines, il a fait chaud : 25 à 30 degrés. Concernant les jours d'ensoleillement, même si on a eu l'impression de manquer de lumière : on est complètement dans la moyenne. Au total 230 heures de soleil, soit seulement 5 à 10% de moins que d'habitude. Ce qui tranche davantage pour un mois de juin, et plus particulièrement depuis le 16, c'est la pluie.

Records de pluie à Mauprévoir et Lezay

Beaucoup d'averses ponctuelles et intenses, des orages, et au final des records de précipitations battus, notamment dans le Sud des Deux-Sèvres et dans le Sud-Vienne, nous explique Frédérique Chassot, prévisionniste à Météo France en Nouvelle-Aquitaine.

"Il a beaucoup plu notamment à Mauprévoir où il est tombé 215 mm en juin. Le précédent record était de 204,9 mm en 1970. Même chose à Lezay où on est à 300% de pluies par rapport à d'habitude, soit 154 mm. Là-aussi c'est un record".

Des cours d'eau et des nappes bien remplis

Toutes ces pluies sont allées directement alimenter les cours d'eau et les nappes phréatiques du Poitou. C'est ce que constate Amandine Rabreau, chargée de mission à l'ARB, agence régionale de la biodiversité de Nouvelle-Aquitaine.

"On a clairement vu les niveaux des cours d'eau augmenter ou baisser en fonction des pluies. Et là, ont est clairement dans une situation favorable tant pour les nappes que les cours d'eau, avec des piézomètres au-dessus des seuils visibles acceptables"

Mauvais timing pour les cultures

Toute cette eau est certes bénéfique pour les eaux souterraines et les rivières, mais pas forcément pour les cultures. Matthieu Morin cultive des céréales en bio : blé, sarrazin, tournesol ou encore colza sur une cinquantaine d'hectares dans le Monmorillonais.

"Ce surplus de pluie tombe au plus mauvais moment. Parce que les céréales arrivaient à maturité, étaient prêtes à être récoltées. Notre inquiétude, c'est qu'il fasse beau deux jours et qu'il repleuve derrière. Le risque des récoltes tardives, c'est l'humidité dans le grain. Il ne faudrait pas que ça germe sur pied".

Des céréales germées sur pied seraient impropres à la consommation. Mais on n'en est pas là. A ce stade, il suffirait de deux jours de soleil avec du vent (pour assécher les sols et l'humidité sur les pieds) pour sauver les cultures.