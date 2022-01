Les poids lourds interdits de circuler sur certaines routes en Isère, à cause de la neige

Neige, verglas .. les conditions météorologiques poussent la préfecture de l'Isère à interdire la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Depuis ce samedi matin et jusqu'à nouvel ordre, deux axes leur sont interdits : la RN 85 et la RD 529.

La route nationale 85 dans la rampe de Laffrey et entre les communes de Vizille et La Mure, et la route départementale 529, entre les communes de Jarrie et de la Mure sont aujourd'hui, et jusqu'à nouvel ordre fermées aux poids lourds. Avec de la neige et du verglas, les conditions météorologiques ne sont pas favorables à leur circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas aux cars de voyageurs, aux cars scolaires, aux véhicules de secours et de dépannages des réseaux électriques par exemple, à condition qu'ils soient équipés de pneus neiges ou de chaînes.

La préfecture rappelle que les équipements neige sont obligatoires dans de nombreuses communes iséroises depuis le 1er novembre 2021.

Pour vous renseignez sur les interdictions de circulation, vous pouvez vous rendre sur www.itinisere.fr.