Les pompiers de la Vienne passent en risque incendie très sévère

Avec les fortes chaleurs et les taux d'humidité très bas, le risque incendie est à son plus fort dans la région depuis près de dix ans. Les pompiers de la Vienne se préparent en conséquence et mettent surtout en garde les poitevins contre les comportements à risques.