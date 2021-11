Les pompiers interviennent pour évacuer des habitations à cause d'inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais

Plusieurs interventions se déroulent dans le Nord et le Pas-de-Calais ce dimanche 28 novembre 2021, à cause d'inondations.

Les pompiers du Nord et du Pas-de-Calais multiplient les interventions dans la région, ce dimanche 28 novembre 2021. À cause de pluies soutenues depuis samedi 27 novembre, le Pas-de-Calais est en vigilance orange et le Nord en vigilance jaune aux risques de crues jusqu'à lundi matin 6 heures.

À Arnèke, entre Dunkerque et Hazebrouck, une soixantaine de personnes ont été évacuées vers la salle polyvalente de la commune. La mairie a déclenché son plan communal de sauvegarde.

Une soixantaine d'interventions ce dimanche matin

Un peu plus au nord, à Esquelbecq, ce sont soixante personnes environ qui ont été transportées vers la salle communale.

Une personne âgée a dû être évacuée à Eringhem.

Plusieurs routes sont aussi sous les eaux. C'est le cas par exemple à Bailleul, rapportent des auditeurs de France Bleu Nord.

À 14 heures 30, ce dimanche, les pompiers du Pas-de-Calais ont procédé à 55 interventions dans le secteur de Saint-Omer pour des habitations inondées. Il y en a eu 18 dans le secteur d'Arras.

D'après Agate Météo, il est tombé dans l'Audomarois près de 20 jours de pluie en quelques heures. De 60 à 70 millimètres d'eau ont été relevés par endroits.

Les cours d'eau concernés par la vigilance aux crues sont la Lys amont, la Lawe et la Clarence.