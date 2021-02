Les poussières du Sahara attendues en masse sur la Bretagne

Ce week-end des 20 et 21 février est marqué par le retour du soleil et des températures printanières sur une large partie de la Bretagne. Il pourrait aussi voir le retour d'un nuage de sable du Sahara sur une large partie de la France.

Le ciel pourrait changer de couleur

Selon le réseau de surveillance de l'atmosphère Copernicus, un important panache de poussières venues du désert devrait traverser l'Espagne et la France durant les prochains jours.

D'après les prévisions de Copernicus, la Bretagne devrait être particulièrement concernée à partir de la fin de matinée ce dimanche 21 février et jusqu'en milieu de journée ce lundi. Selon les spécialistes, ce phénomène "entraînera probablement une baisse significative de la qualité de l'air dans les régions touchées." Par ailleurs, "les panaches de poussière du désert peuvent causer un ciel rouge, une visibilité limitée ou des taches sur les voitures et les fenêtres à cause des dépôts de poussière," prévient le réseau de surveillance sur son site Internet.

Il y a 15 jours, la France a déjà été traversée par un nuage de sable venu du désert. Le sud-ouest et l'est du pays avaient particulièrement concernés par cet épisode de pollution.