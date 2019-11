Les précipitations dépassent les normales saisonnières d'octobre en Ardèche comme en Drôme

Drôme, France

C'est le retour de fortes intempéries après des mois de sécheresse : le mois d'octobre est le premier mois qui dépasse les normales saisonnières de pluviométrie depuis le printemps 2019. Il est tombé entre 150 et 200 millimètres en plaine en Ardèche comme en Drôme, et on mesure encore plus de précipitations sur les reliefs, ceux du Vercors dans la Drôme. Côté Ardèche c'est plus notable, il est tombé le double de pluie par rapport aux relevés moyens pour un mois d'octobre. Jusqu'à 500 millimètres dans les Cévennes, et tout de même 200 à 300 millimètres d'eau ailleurs dans la montagne ardéchoise.