Les premières neiges conséquentes attendues ce week-end en Lozère

La Lozère est prête pour affronter la neige sur les routes. Le département attend des chutes de neige ce week-end : de 1 à 5 cm sur l’ensemble département. Avec l’arrivée programmée de la neige, le département a activé son plan de viabilité hivernale : 180 agents des routes et 58 engins seront mobilisés sur l’ensemble du département jusqu’à mars prochain. La Lozère est en vigilance jaune pour neige et verglas.

Lors d'épisode neigeux, il s'agit de dégager le plus rapidement possible la neige et le verglas de la chaussée, mais aussi de prévenir les perturbations. Si l'Autoroute A 75 et les nationales 88 et 106 font l'objet d'un déneigement 24h/24, le reste du réseau routier n'est déneigé qu'en journée de 5h à 20heures.

Chaque année le conseil départemental de la Lozère affecte près 2 millions d'euros au plan viabilité hivernale pour les 2263 kilomètres de routes à sa charge.