Les premiers flocons de neige arrivent en plaine en Drôme et en Ardèche

"On devrait voir nos premiers flocons en plaine en Drôme-Ardèche". Guilhem Mollard, prévisionniste à Météo France, confirme ce lundi 12 décembre au soir ce qui était pressenti en début de journée : la neige va tomber sur nos départements, même à basse altitude. La moyenne vallée du Rhône est concernée, la basse vallée du Rhône c'est "un peu moins sûr" selon lui. Les cumuls ne devraient pas dépasser quatre centimètres en plaine, dix sur la montagne ardéchoise.

La perturbation arrive de l'ouest et a déjà provoqué des neiges en plaine sur les Charentes. La neige devrait néanmoins se transformer en pluie en milieu de nuit, mais le prévisionniste parle encore d'incertitude concernant les températures à venir. S'il fait plus froid que prévu, il faudra être vigilant au verglas, notamment sur le nord de la Drôme et de l'Ardèche. Malgré cela, il y a peu de chance que nos départements soient placés en vigilance orange.