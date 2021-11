Les premiers flocons de neige sont tombés au Ballon d'Alsace

La neige s'invite dans le Nord Franche-Comté! Après avoir fait son apparition dans le Haut-Doubs, dans le Jura, et au massif des Vosges, les premiers flocons sont tombés ce jeudi au Ballon d'Alsace comme le montrent les webcams installés sur le site. On voit ainsi les secteurs de la Gentiane et des Démineurs recouverts d'un fin manteau blanc.

Les caméras du Ballon d'Alsace montrent l'apparition de la neige sur les sommets ce jeudi - Webcam Ballon d'Alsace

La neige pourrait encore tenir quelques jours, car dans son bulletin quotidien, Météo France annonce jusqu'à 5 cm de neige pour ce jeudi "un peu de neige tombera à partir de 800 à 1000 m sur le Jura et les Vosges". Vendredi, du Nord-Est au Sud-Ouest, "les flocons tombent dès 1000 m en général"