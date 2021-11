Les premiers flocons de neige sont tombés sur les sommets du Puy-de-Dôme et du Cantal

Signe que l'hiver est de plus en plus proche, les premiers flocons de neige de la saison sont tombés ce mardi matin, notamment dans les massifs du Sancy et des Monts du Cantal. Quelques centimètres à peine sont recensés pour l'instant, surtout sur les sommets.