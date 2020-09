EN IMAGES - Les Pyrénées sont déjà sous la neige, plusieurs routes de montagne sont fermées

Tout le massif pyrénéen a été servi par la neige dans la nuit de jeudi à vendredi et les flocons continuent de tomber, à partir de 1.300 mètres d'altitude. En raison de ces conditions hivernales, des routes ont été fermées, notamment les cols du Soulor, d'Aubisque et du Tourmalet. Les conditions sont difficiles aussi sur la route au niveau de la Pierre Saint-Martin et pour passer le col du Pourtalet. Les équipements sont de toutes façons nécessaires pour monter en altitude en Béarn et en Bigorre. Le détail est à retrouver sur http://inforoute.le64.fr/ ou http://inforoute.ha-py.fr/

On est passé sans transition de l'été à l'hiver...

L'accès au Pic du midi a été fermé ce vendredi, en raison de l'alerte météo. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été placés en vigilance orange aux pluies et inondations jeudi soir, par Météo France.