Météo France vient de placer les Pyrénées-Orientales en alerte orange "orage" et "pluies-inondations" à partir de ce vendredi à 22h et jusqu'à au moins samedi 21h. Jusqu'à 180 millimètres de pluie sont attendus.

Météo : les Pyrénées-Orientales en vigilance orange pour orages et pluies-inondations

À partir de 22h ce vendredi, le département des Pyrénées-Orientales est placé par Météo France en vigilance orange pour orages et pluies-inondations, au moins jusqu'à samedi 21h.

Dès vendredi après-midi, des averses parfois orageuses pourraient éclater. Dans la nuit, les pluies vont se renforcer : jusqu'à 180 mm sont attendus par endroits sur le Conflent et les Fenouillèdes, sur le littoral aussi et le relief, avec une limite pluie-neige vers 2.000 mètres. La fin des précipitations est prévue pour samedi en fin d'après-midi, voire début de soirée.

Soyez prudents !

Météo France appelle à la plus grande vigilance et recommande d'éviter de se déplacer, de ne surtout pas s'approcher des cours d'eau, de ne pas s'engager sur une route immergée, même partiellement, de ne pas descendre dans les sous-sols, et de rester informés.