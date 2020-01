En direct : Les Pyrénées-Orientales placées en vigilance orange neige et verglas, RN116 fermée

Perpignan, France

A l’approche de la tempête Gloria, des chutes de neige touchent les Pyrénées-Orientales depuis ce lundi matin. «Cet épisode hivernal nécessite une vigilance particulière », indique Météo France qui place le département en orange à partir de 21 heures ce lundi soir.

A 10 heures, les autorités ont décidé de fermer la Nationale 116 dans les deux sens. "Les conditions de circulation sont impossibles", selon le service des routes. La neige rend la chaussée extrêmement glissante. Un poids-lourd s'est mis en travers au niveau de Sauto-Fetges.

Selon Météo France, le gros de l’épisode commence dans la soirée. « La limite pluie neige sera dans la nuit de lundi à mardi, de l'ordre de 300 à 500 m surtout dans les vallées à l'ouest du département. Ainsi sont attendus de 2 à 5 cm de neige (localement 10 cm) de 300 à 500 m et de 10 à 20 cm (localement 30 cm) de 500 à 1000m plus particulièrement sur la moitié-est du département. ». La plaine du Roussillon ne devrait pas être concernée.

La situation va empirer à partir de mardi

Ces chutes de neige ne sont que les prémisses d’un épisode méditerranéen de grande ampleur qui devrait affecter les Pyrénées-Orientales et l’ensemble de la Catalogne jusqu’à jeudi prochain. Dès mardi, des intempéries de forte ampleur vont s’abattre sur l’ensemble de la région. Sur l’ensemble de l’épisode, les cumuls pourraient avoisiner l’équivalent de trois à quatre mois de pluie. Plusieurs rivières devraient entrer en crue, et notamment la Têt qui est particulièrement exposée.

Simultanément, le littoral catalan va essuyer un fort coup de mer, avec des vagues de 7 mètres et un vent marin soufflant en rafales à plus de 110 km/h. Cette tempête baptisée Gloria va provoquer un risque de submersion sur le littoral et gêner l’écoulement des rivières, renforçant le risque d’inondation. En montagne, les chutes de neige s’annoncent historiques d’ici jeudi, avec plus de 1m50 attendus sur le Canigou, le Capcir et le Haut-Conflent.