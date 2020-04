Les records de chaleur battus dans plusieurs villes à la veille du week-end de Pâques

Alors que la France est confinée et qu'il est difficile pour certains de profiter de l'extérieur, la douceur est exceptionnelle ces jours-ci. Plusieurs records de chaleur ont été battus ce jeudi et ce vendredi dans le pays. La chaleur va durer ce week-end, mais les températures vont chuter lundi.

Des températures de début d'été à la veille d'un week-end de Pâques confiné. Si vous avez la chance d'avoir accès à un jardin, c'est le moment d'en profiter. La douceur est exceptionnelle ces jours-ci sur la France, et les températures élevées vont durer ceweek-end, avant de chuter lundi, indique Météo France. Plusieurs records de chaleur ont déjà été battus jeudi et ce vendredi dans le pays.

à lire aussi La France bat un nouveau record de chaleur

Plus de 27 °C à Paris jeudi, 25,4°C à Rouen , 24,3°C à Dinard

Jeudi, Paris a enregistré, dans l'après-midi, "son record de chaleur précoce avec 27,1 °C", indique Météo France. Il n'avait donc jamais fait si chaud dans la capitale à cette période de l'année. Ces températures correspondent à celles observées généralement en début d'été.

Des records ont également été battus jeudi à Rouen ,avec 25,4°C, à Chartes avec 25,2°C, à Dinard avec 24,3°C, au Touquet avec 23,6°C ou encore à Boulogne-surMer avec 23,2°C.

25°C à Brest ce vendredi

Ce vendredi, Brest a enregistré 25,2 degrés en début d'après-midi. "C'est du jamais vu aussi tôt dans l'année donc c'est très significatif", explique le responsable de la station de Brest-Guipavas à France Bleu Breizh Izel. Là aussi, c'est le jour de chaleur le plus précoce jamais observé dans la ville, 12 degrés au dessus de la normale pour un mois d'avril.

Record d'ensoleillement en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, le record d'ensoleillement est battu pour la période allant de fin mars à début avril, d'après Météo France. L'ensoleillement a atteint un nombre d'heures inédit pour la période allant du 21 mars au 9 avril. A Dijon, le record de 1949 est battu.

Premier jour de chaleur très précoce

Des villes comme Paris et Rouen ont observé leur premier jour chaleur très en avance cette année mercredi, indique Météo France. On parle de "premier jour de chaleur" quand le mercure grimpe au-dessus des 25 °C. La date moyenne du premier jour de chaleur se situe le 7 mai à Paris et le 27 mai à Rouen. Dans ces deux villes, il faut remonter au 4 avril 1959 pour observer un jour de chaleur plus précoce.

Douceur mais dégradation dans certaines régions ce week-end

Météo France précise que ces températures élevées vont perdurer tout le week-end, avec "jusqu'à 27 °C à Strasbourg dimanche", indique l'organisme.

Samedi s'annonce comme une très belle journée, avec de la chaleur et seulement quelques averses sur le Sud-Ouest. Dimanche en journée, des averses, voire un coup de tonnerre, risquent de se produire sur les régions du littoral Atlantique.

Forte chute des températures lundi, jusqu'à 10 degrés perdus en une nuit

Lundi, le pays connaître une forte chute des températures, surtout sur la moitié nord du pays, prévient Météo France. Entre dimanche et lundi, on va perdre 8 à 10 degrés au nord du pays, passant en moyenne de 25 à 17°C. Sur la moitié sud, la baisse sera moins radicale, avec des températures de 23°C en moyenne lundi contre 21°C dimanche.

Côté ciel, il devrait pleuvoir sur les régions du nord-ouest. Mais du Massif central au Nord-est, l'impression de beau temps demeurera. Mardi, la a pluie devrait concerner plutôt le Sud, puis le beau temps reviendra un peu partout.