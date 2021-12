Météo : les records de température se multiplient sur l'ensemble du pays

Il fait doux pour un mois de décembre ! Sur l'ensemble du pays ce mercredi, les températures sont bien au dessus des normales de saison. Selon Météo France, de nombreux records de douceur ont été relevés ce mercredi matin des côtes charentaises jusqu’à la Méditerranée.

Le sud affiche des températures dignes d'un mois d'avril. Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs records viennent d'être battus. À Perpignan, il a fait ce mercredi 16,9°C, c'est plus que l'ancien record de 16°C de décembre 1985. Pas très loin, à Cap Béar, le thermomètre affichait 15,8°C, un record qui égale le précédent du 11 décembre 1961. Dans le Gers, à Auch, il a fait 12,6°C, il faisait 12°C le 1er décembre 2000.

Thibault Guinaldo, prévisionniste à Météo France en charge du Midi toulousain prévient qu'au pied des Pyrénées, "on attend des températures autour de 25 à 26 degrés pour le 31 décembre, ce qui dépasserait le record de 1966, qui était de 22°C".

Un peu plus au nord, en Poitou-Charentes, les températures sont environ de 8 degrés au dessus des normales de saison cette semaine. Dans les Deux-Sèvres, à Niort, le record de 1961 a été égalé avec 13,3°C. Juste à côté, à Civray dans la Vienne, il a fait 13,1°C ce mercredi matin. Des températures qui s'expliquent par un phénomène météorologique pas si inhabituel selon Valentin Curat, prévisionniste Météo France dans le sud-ouest : "Nous avons d'un coté sur l'Atlantique une perturbation très étendue et de l'autre un anticyclone sur l'Espagne et ces deux phénomènes réunis vont amener une masse d'air relativement douce venant des Tropiques sur la partie sud-ouest de la France et en particulier sur le Poitou-Charentes."

Des stations de ski ferment, faute de neige

Le sud-est est aussi concerné par ces records de douceur. En Haute-Loire, le Puy-en-Velay se réveillait avec 10,7°C, contre 10°C le 20 décembre 1993. Même constat à Narbonne, dans l'Aude, où il a fait 14°C. Le dernier record remontait à 1994 avec 13,7°C. Il fait un peu plus chaud encore dans le Gard à Aigues-Mortes où la température affichée est de 14,7°C, un peu plus que lors du précédent record en 2019. Record établi aussi en Lozère, à Bassurels avec 8,5°C. Le précédent record remonte à 1987. À Nîmes, on attend 21 degrés ce jeudi, ce qui serait un record. Jusqu'ici, la maximale enregistrée à Nîmes date de 2011, avec 17 degrés.

Les températures douces provoquent aussi la fermeture de certaines stations de ski comme en Alsace où la neige est en train de fondre sur les sommets des Vosges alsaciennes. En Lorraine, les températures sont quasiment deux fois plus importantes que les normales de la saison.

Un dérèglement lié au réchauffement climatique

Météo France s'attend à "une multitude de records" sur "la quasi-totalité du territoire" dans les deux prochains jour à venir en raison de l’air "incroyablement doux et humide, transporté par des vents d’ouest vigoureux".

Ce mardi sur franceinfo, le climatologue et météorologue Robert Vautard, rapprochait ces températures au réchauffement climatique : "On est plusieurs degrés au-dessus des normales de saison. C'est très clairement un dérèglement d'avoir des températures aussi douces comme ça en hiver." Il prévenait : "Le changement climatique se manifeste déjà aujourd'hui et ces situations extrêmes vont encore augmenter en fréquence et en intensité, aussi bien en hiver qu'en été."

Attention toutefois. Cet air doux va entraîner des pluies soutenues dans les Alpes avec une limite pluie-neige à 2 700-2 900 mètres d’altitude. Quatre départements sont placés en vigilance orange pluies-inondations : Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Les trois derniers départements sont également placés en vigilance orange pour de forts risques d’avalanches.