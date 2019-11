Les rivières sont en crue dans le sud de l'Ardèche

Ardèche, France

Ce samedi matin la rivière Ardèche est en crue. Les stations les plus en amont, celles de Pont-de-Labeaume et de Pont d'Ucel ont dépassé le niveau de la crue de décembre 2003. Au Pont-de-Labeaume on relève une hauteur d'eau de 3,60 mètres, soixante centimètres de plus qu'en 2003. Tandis qu'à Vogüé, l'Ardèche est montée jusqu'à 5 mètres à 8 heures ce samedi matin.

A la station de Rosières, la Baume frisait les 2 mètres à 8 heures, et à Gravières le Chassezac approchait des 4,70 mètres, sous le niveau des crues historiques de ces 20 dernières années.

L'épisode cévenole dans la nuit de vendredi à samedi a déjà provoqué des pluies intenses. Il est tombé jusqu'à 150 millimètres localement dans les Cévennes ardéchoises, et il pourrait en tomber autant dans la journée de samedi.