Les températures jouent au yo-yo en Bretagne

C'est le grand écart des températures cette semaine en Bretagne. Mardi Brest battait le record de chaleur mensuel avec 12,5° au petit matin, alors que ce vendredi matin on relève des températures négatives dans les terres.

Il y a deux semaines, la Bretagne était recouverte d'un manteau neigeux, mardi matin il faisait 12,5° à Brest et jusqu'à 14 à Lannion. Ce vendredi il faut de nouveau gratter les pare-brises à certains endroits.

Des gelées

On relève -1,9° à Kernascléden dans le Morbihan, près de -1° dans le Trégor intérieur, 0 à Laillé et Louvigné du Désert, -1,5° à Plouay, -0,7° à Lamballe selon les relevés de Météo Bretagne, 0,2° à Brest et 2 petits degrés dans le sud Finistère.

Un flux froid a traversé la Bretagne hier et le flux a basculé au secteur nord-ouest, ce qui apporte une baisse brutale des températures. "Cette baisse va se poursuivre pour le week-end et retrouver des niveaux de saisons" note Stéven Tual, de Météo Bretagne.

Laeti relevait -2 degrés à Guingamp ce vendredi matin - Facebook, France Bleu Breizh Izel

La douceur devrait néanmoins revenir dès le début du mois de mars. On attend mardi 13° à Pontivy, 14° à Brest ou encore 15° à Perros-Guirec.

Côté ciel, le soleil fait son grand retour ce vendredi mais les nuages devraient venir couvrir le ciel breton en fin de semaine prochaine.