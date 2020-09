Les températures jusqu'à 4° au dessus des normales, du soleil et pas de pluie début septembre en Bretagne

Le début du mois de septembre a été très chaud et ensoleillé. Ce n'est pas juste une impression. Il a fait entre + 2 et 4° environ en Bretagne par rapport à d'habitude.

Chaud, hors-norme, exceptionnel... On peut employer tous les qualificatifs, mais une chose est sûre : début septembre en Bretagne a été particulièrement ensoleillé. Météo Bretagne relève des anomalies, c’est-à-dire des écarts à la moyenne, en cette première quinzaine de septembre de :

+ 4.1°C à Nantes et Rostrenen

+ 4°C à La Noë-Blanche

+ 3.7°C à Rennes

+3.5°C à Ploërmel

+ 3°C à Quimper

+ 2.9°C à Brest

+ 2.6°C à Vannes

+ 2.5°C à Saint-Brieuc

Beaucoup de soleil, peu ou pas de pluie

Les prévisionnistes évoquent un ensoleillement de 15 à 20 % au-dessus de la norme. Et très peu de pluie ! Zéro à Lannion, Vannes et Belle-Île en-Mer, 3 mm à Lorient et Ouessant, 5 mm à Brest et Quimper, deux villes qui en enregistrent plus de 80 d'habitude sur cette période. Le maximum ? 6 mm à St Goazec.

Mais ce week-end la tendance s'inverse, "des pluies parfois orageuses" vont apporter de 10 à 20 mm de pluie. Les températures seront toujours "au-dessus des normes climatiques de septembre. La semaine prochaine s’annonce plus automnale", précise Météo Bretagne.