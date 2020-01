Les tendances météo 2020 avec Rémy Gullung de Hartmannswiller

Spécialiste des prévisions météorologiques d’après les 12 « Loostag » de « la petite année » (entre le 26 décembre et le 6 janvier), Rémy Gullung de Hartmannswiller prédit une année 2020 globalement compliquée...

Alsace, France

PREVISIONS METEOROLOGIQUES 2020

Selon l’observation des Loostags (la petite année) établies à 68500 HARTMANNSWILLER du 26/12/2019 au 06/01/2020 par Rémy GULLUNG, émises le 07 janvier 2020.

JANVIER : Beau temps en début de mois changeant en temps variable ; peu de froid, peu de précipitations.

FEVRIER : Temps pluvio-neigeux en début de mois puis variable et plutôt doux.

MARS : Quelques précipitations avec premier risque d’orages, puis retour à la fraîcheur.

AVRIL : Froid tardif... Attention aux gelées... Risques d’orages avec le conflit du chaud et froid ; puis on finit le mois par du temps calme.

MAI : Très beau mois sec, petit vent frais…

JUIN : Fortes chaleurs, sécheresse ; orages de chaleur violents attendus.

JUILLET : Toujours de fortes chaleurs, temps orageux, orages de grêle violents.

AOÛT : Temps variable, quelques précipitations, mais le beau temps dominera.

SEPTEMBRE : Temps serein en début de mois devenant rapidement pluvio-venteux.

OCTOBRE : Après quelques résidus pluvieux, temps variable et calme.

NOVEMBRE : Premiers frimas d’hiver... Premières gelées ; beau mois sec.

DECEMBRE : Temps sec, calme et froid... Pas de neige espérée pour Noël.

GENERALITES : L’année 2020 sera compliquée. C’est une année bissextile... Une 1/2 année, comme disaient les anciens... S’ajoutent 13 pleines lunes signe de dérèglements et catastrophes. En plus, un été caniculaire, sec et orageux...

Vendanges AOC prévisibles pour le 7 septembre.