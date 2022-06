Les toitures d'Argenton-sur-Creuse grandement endommagées après l'orage de grêle qui a touché l'Indre

Un mois après la chute de grêle qui a touché Châteauroux et les alentours, c'est au tour du sud de l'Indre de subir les intempéries. Des grêlons gros comme des balles de ping-pong sont tombés sur les toitures et les voitures des habitants, entre autres, d'Argenton-sur-Creuse.

Des grêlons gros comme des balles de ping-pong. C'est ce qu'ont vu les habitants d'Argenton sur Creuse, tomber sur leur maison dans la nuit de dimanche à lundi. Un mois après les intempéries qui ont touché Châteauroux, c'est au tour du sud de l'Indre d'être touché. L'orage de grêle est passé au dessus de plusieurs villes : Levroux, Villedieu sur Indre, Vendoeuvre, Buzançais, Bouges-le-Château, Saint-Benoît-du-Sault, et Argenton-sur-Creuse.

105 interventions des Sapeurs-Pompiers

Les sapeurs pompiers d'Argenton-sur-Creuse dénombrent d'ailleurs 105 interventions pour l'instant dans cette commune et aux alentours. Comme chez Jean. Une grande partie de sa toiture est abîmée. Sur la pelouse, on trouve les tuiles brisées. La moitié de la maison est déjà bâchée. Mais ça n'a pas suffi. L'eau s'est infiltrée dans le grenier. "Je dirais que la toiture, sur la face arrière a été détruite à 80 %, explique-t-il. C'est passé à travers les plafonds, la laine de verre est gorgée d'eau. Voilà ... on verra dans quelques jours l'étendue des dégâts. "

"On essaiera de s'en remettre"

Ça fait 30 ans que ce retraité habite ici et voir sa maison ainsi, ça lui fait mal au cœur. "C'est tout un investissement, c'est toute une vie qui peut partir en fumée. En deux temps trois mouvements. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie ... On essaiera de s'en remettre. "

à lire aussi Après les violentes chutes de grêle en Haute-Vienne, les habitants ne peuvent que constater les dégâts

Quelques rues plus loin, Hervé et Marie sont encore en train de faire le tour de leur propriété pour constater les dégâts. "On voit plein de trous dans le toit", raconte Hervé, en haut d'une échelle, à sa compagne, inquiète. Eux aussi ont réussi à bâcher rapidement, en espérant mettre les pièces à l'abri de la pluie. "On a eu les larmes aux yeux de voir tout ça, explique Marie. Tout en sachant qu'il y a toujours pire que nous. C'est que du matériel, mais ça fait mal. "

A l'intérieur des chambres d'Hervé et Marie, l'eau dans l'isolation provoque déjà des fissures dans les murs. © Radio France - Juliette Mylle

Constater l'ampleur des dégâts

"Mais on a encore pas l'ampleur des dégâts final, réenchérit Hervé. On attend que l'eau traverse la laine de verre et puis on va voir." Pour ce couple, il va falloir du temps avant de remettre leur maison en état. Ils espèrent pouvoir avoir une nouvelle toiture d'ici la fin de l'été.

Et la grêle s'est également abattue sur la pépinière de Cécile, et sur sa serre en verre. Elle ramasse donc les bouts de verres, qui sont tombés sur ses plantes. Elle ne s'attendait pas à un orage d'une telle violence"Je ne suis même pas sûre d'être prête au printemps prochain, donc il va me falloir au moins un an pour remettre des cultures sous la serre. ça va prendre du temps, oui."