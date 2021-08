Moins de tomates à cause de la météo mais "ça pourrait être pire" pour ce maraîcher de l'Eure

La Normandie a connu cet été un fort taux d'humidité et un faible taux d'ensoleillement qui ont des conséquences sur la culture des fruits et des légumes. Chez Pierre Bénard, maraicher d'Au Pré de Morsent dans l'Eure, il y a un peu moins de tomates mais les autres légumes sont là.

Dans sa serre près de Saint-Sébastien-de-Morsent, Pierre Bénard estime une baisse de 10% de la production de tomates, à cause de l'humidité et des maladies

Dans la première serre installée à quelques kilomètres du centre de Saint-Sébastien-de-Morsent, "des tomates, du haricot et un restant de melons" détaille Pierre Bénard. Et c'est la tomate qui a le plus souffert de la météo estivale : "Elles sont arrivées bien en retard, deux à trois semaines par rapport aux saisons passées et on commence à avoir quelques maladies qui s'y développent, comme le mildiou et le botrytis" explique le maraîcher.

On a un peu de perte mais on a quand même des beaux calibres et une bonne production malgré le temps un peu instable - Pierre Bénard

Le taux d'humidité très fort et un manque d'ensoleillement ont permis le développement des maladies auxquelles "il faut une température en dessus de 23 degrés et un taux d'humidité au-dessus de 80%". Les conditions étaient donc réunies cet été en Normandie et le maraîcher estime la perte "à 10% dans les tomates et 15% de pieds" mais "la saison n'est pas terminée, on espère avoir du soleil et un temps un peu plus sec et clément pour rattraper ça" avance Pierre Bénard. Ce sont les variétés anciennes, Marmande, Green Zebra, Rose de Bern, Noire de Crimée, "des variétés non greffées et donc moins résistantes" qui ont le plus souffert des conditions météo mais "la tomate cerise s'est très bien développée cette année".

Malgré la météo, les tomates cornues sont belles © Radio France - Laurent Philippot

Un climat qui n'a pas que des inconvénients : " Il n'y a pas de gros coup de chaud et les tomates mûrissent plus doucement et ça laisse plus de marge pour la récolte avec un peu moins de perte pour excès de maturité" avance Pierre Bénard qui veut aussi voir les bons côtés.

Des melons normands

Dans la même serre, on trouve encore quelques melons normands, eh oui, car on peut cultiver des melons en Normandie même si "ça n'a pas le goût du sud ou de la Charente" sourit Pierre Bénard. En revanche, les melons cultivés en extérieur ont reçu beaucoup trop d'eau.

Les melons ont manqué d'un peu de soleil et de sucre - Pierre Bénard

Il est beau mon melon, il est beau ! © Radio France - Laurent Philippot

Haricots, concombres, courgettes au rendez-vous

Dans chacune des trois serres, trois à cinq variétés de légumes différents et si les tomates ont un peu subi les affres de la météo normande, "les haricots, concombres, courgettes s'en sont bien sortis" énumère Pierre Bénard, les aubergines aussi.

De beaux haricots verts, sans pesticides, au Pré de Morsent © Radio France - Laurent Philippot

2021 est une année à aubergines © Radio France - Laurent Philippot

Tous les légumes, ainsi que des œufs ou du miel, sont vendus dans le distributeur automatique d'Au Pré de Morsent, ouvert 24H/24 le long de la rue du Général de Gaulle à Saint-Sébastien-de-Morsent. Une vente physique a également les mercredis et les samedis de 9h00 à midi.

Le distributeur connaît un beau succès, Pierre Bénard recharge les casiers quatre à cinq fois par jour © Radio France - Laurent Philippot