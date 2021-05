Les Tourangeaux profitent des bords de Loire pendant ce week-end ensoleillé

Le mercure monte bien ce week-end en Touraine ! Un temps agréable dont les Tourangeaux sont nombreux à profiter, notamment en bords de Loire. "Le vent, le paysage, les sons, les odeurs, la nature... J'adore cette ambiance !", sourit Manu, assis au bord de l'eau avec sa compagne.

Comme un air d'été

Une ambiance bucolique qu'apprécient les amoureux. "C'est notre troisième rendez-vous. On s'est dit que ça pourrait être sympa de se poser ici", racontent Ambre et Rémi, face à face dans l'herbe. "Respirer un peu le grand air fait vraiment du bien !". Les masques tombent facilement sur les quais. Peu de Tourangeaux le portent, comme un sentiment de liberté et de vie retrouvée.

"C'est assez animé, ça change ! Et ça fait du bien de revoir de l'animation", confirment Edwige et Nicolas, en ballade avec leurs deux enfants. Les chemins accueillent promeneurs et cyclistes, mais si on lève les yeux, on peut également apercevoir des escaladeurs... "On fait de l'escalade urbaine !", explique Grégoire. "On grimpe en plein milieu de Tours. On a la chance d'avoir sur les quais des murs sur lesquels on peut fixer tout ce dont on a besoin pour être en sécurité".

Sur l'autre rive, certains n'hésitent pas à se jeter à l'eau. "Franchement, elle est super bonne !", témoigne Dorian, après un rapide plongeon. "Ça fait du bien, ça rafraîchit un peu. C'est vraiment top d'être dans le centre-ville et de pouvoir se baigner !"