Les transports scolaires et collectifs annulés ce vendredi matin dans le Pas-de-Calais

Il n'y aura pas de transports collectifs ce vendredi 15 janvier dans le Pas-de-Calais. La préfecture du Pas-de-Calais vient de prendre un arrêté qui suspend le trafic des transports collectifs à partir de ce jeudi 14 à 22 heures jusqu'au vendredi 15 à 11h30. Cela concerne aussi bien les transports scolaires que les réseaux de bus urbains comme le réseau Tadao par exemple.

Le préfet interdit également la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble des routes du Pas-de-Calais, hors autoroutes, à partir de ce jeudi 22h et jusqu'au vendredi 8h. Par ailleurs, un arrêté limite également la circulation des plus de 7,5 tonnes sur le Pas-de-Calais, le Nord et l'Aisne entre 22h ce jeudi jusqu'à 12h ce vendredi: ils ont interdiction de doubler et obligation d'adopter une vitesse réduite.

En revanche, à ce stade, la circulation des transports collectifs est bien maintenue dans le département du Nord.

Météo France prévoit des averses de neige pour la fin d'après-midi et le début de soirée de ce jeudi, avec des cumuls de 5 à 10 cm de neige. La difficulté sera surtout présente vendredi matin puisqu'il va geler sur des routes humides, avec un fort risque de verglas. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en alerte orange à la neige et au verglas jusqu'à ce jeudi soir minuit.