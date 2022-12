Les transports scolaires assurés dans les Vosges ce jeudi 15 décembre

Le service de ramassage scolaire va reprendre ce jeudi 15 décembre, annonce le service communication de la préfecture des Vosges ce mercredi soir. Les cars étaient restés au dépôt ce mercredi où des chutes de neige ont perturbé le trafic . Mais selon les informations communiquées par la préfecture des Vosges, la reprise est actée pour ce jeudi 15 décembre.

On n'attend pas de neige pour ce jeudi matin et Météo France devrait retirer vers 6 heures du matin la vigilance orange pour risque de neige et verglas. Les services scolaires seront donc assurés ce jeudi. La préfecture des Vosges précise que "les autorités organisatrices de transport pourront, chacune en ce qui la concerne, prendre les mesures nécessaires si les conditions de circulation locales l’exigent".