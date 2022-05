Les victimes des orages nettoient les dégâts dans le Sud-Mayenne

Lorsque l'orage s'est déclenché aux environs de 8h ce vendredi matin, Stéphane ne s'attendait pas au décor qu'il verrait dans son jardin à peine une demi-heure plus tard. Un laps de temps très court pour cet habitant du Bignon-du-Maine mais qui reste suffisant pour détruire une partie de son jardin. "Je ne pouvais plus ouvrir la porte à cause de la neige, je suis donc sorti par la fenêtre", explique-t-il. Une fois dehors, il n'était pas au bout de ses peines.

Le grand nettoyage

En se dirigeant vers sa serre, Stéphane se rend compte que le plafond s'est effondré sur ses légumes. "J'avais des salades, des tomates. La veille, j'avais planté des melons. Il n'y a plus rien", se désole-t-il les jambes trempées car il avait oublié d'enfiler sa paire de bottes. En 5 ans au Bignon-du-Maine, il n'avait jamais connu un tel épisode. D'ailleurs, juste en face de chez lui, les grêlons ont percé des trous dans le toit de l'école primaire, provoquant des infiltrations et un dégât des eaux à l'intérieur. Les enfants ont pu être gardé dans une salle épargnée par les inondations.

A quelques kilomètres de là, à Meslay-du-Maine, Mattéo, 17 ans, a dû écoper une importante inondation au réveil. Heureusement, les 40 centimètres d'eau sont restés dans le garage, juste avant qu'ils ne rentrent dans une chambre située au même niveau. "C'était déjà arrivé le week-end dernier, ce sont les aléas de la vie", précise-t-il, philosophe. Sa grand-mère Maryvonne est venue immédiatement prêter main forte pour nettoyer. "On va se débrouiller prendre le temps et la journée va permettre de tout sécher !" Et effectivement, en quelques heures, tout était redevenu propre.