Les Vosges en vigilance orange pour des risques d'orages

Météo France place le département des Vosges en vigilance orange pour des risques d'orages. La Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont repassées en vigilance jaune.

Le département des Vosges a été placé en vigilance orange "orages" par Météo France ce dimanche matin. Le département est également en vigilance jaune pour vents violents, comme la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, qui sont elles repassées en vigilance jaune pour les orages.

La perturbation orageuse devrait arriver vers 17h sur les Vosges en provenance de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon Météo France, ces orages pourraient être accompagnés de grêle, avec "une activité électrique intense, de fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 30 à 50 mm en peu de temps, et de rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, ponctuellement 110 km/h ou plus".