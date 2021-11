Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle en vigilance jaune neige et verglas

Météo France place les départements de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges en vigilance jaune neige et verglas. Entre deux et cinq centimètres de neige sont attendus en Meurthe-et-Moselle dès ce vendredi après-midi.